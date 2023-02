Capaccio-Paestum: torna in carcere 17enne che era evaso da una comunità protetta

Tempo di Lettura: 2 minuti

Finisce in carcere il minorenne che era fuggito dalla comunità protetta. I carabinieri, dopo circa due settimane di ricerche, lo hanno e bloccato ieri pomeriggio in Piazza Santini, nel centro urbano di Paestum.





Il 17enne, originario del Lazio, era già stato arrestato il 5 gennaio scorso per aver tentato di accoltellare un operatore della comunità di recupero di Capaccio Paestum che lo ospitava. Con l’accusa di lesioni personali, atti persecutori e detenzione di droga, l’arresto fu disposto dal giudice presso il Tribunale per i minorenni di Salerno ed eseguita dai militari della Stazione di Capaccio Scalo: il minore venne così ristretto in un’altra comunità tutelare in un luogo segreto.

Dopo qualche giorno, però, si è allontanato dalla struttura senza autorizzazione e senza dare più notizie di sé, evadendo di fatto la misura cautelare cui era sottoposto. Il Tribunale minorile salernitano ha disposto il carcere per il ragazzo, condotto presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida, a Napoli.