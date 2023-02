Nocera Inferiore: scoperti in possesso di sostanze stupefacenti, tre giovani nei guai, uno è minorenne

Tempo di Lettura: 2 minuti

Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), unitamente a militari del 10° Reggimento CC Campania, hanno deferito in stato di libertà, due 21enni, un 20enne ed un 17enne, tutti residenti a Nocera Inferiore (SA), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



I quattro, fermati durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, ed in particolare al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati controllati a Nocera Inferiore (SA) mentre viaggiavano a bordo di una piccola utilitaria. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i due 2lenni sono stati trovati in possesso di 4,6 grammi di marijuana e 17,6 grammi di hashish. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato nelle immediate adiacenze del mezzo 23 dosi di hashish del peso complessivo di circa 17 grammi lasciati cadere dagli occupanti dell’auto all’atto del controllo.



Le posizioni dei giovani sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria ordinaria e dei minorenni.