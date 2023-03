“Donne e Cooperazione” il talk organizzato dalla BCC sul ruolo della donna nel mondo del lavoro

Tempo di Lettura: 2 minuti

La Banca Campania Centro ha organizzato un evento dal nome “Donne e Cooperazione”, in programma nella giornata di domani al The Space Cinema di Salerno.

Un talk sul ruolo della donna nel mondo del lavoro, con un focus sul Credito Cooperativo, e la proiezione del film “Romantiche” di Pilar Fogliati, in sala da fine febbraio con un grande riscontro di critica e pubblico.

Domani 10 marzo, alle 18, presso il The Space Cinema Salerno, andrà in scena la seconda edizione di “Donne e Cooperazione”, il format promosso da iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo in collaborazione con Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, le Giovani Socie e i Giovani Soci del club Kairòs di Banca Campania Centro.

L’iniziativa, riservata alle Socie e ai Soci di Banca Campania Centro e iDEE, prevede un talk con l’intervento della Presidente di iDEE Teresa Fiordelisi e del Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria Amedeo Manzo, i saluti del Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e del Direttore Generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati sul ruolo della donna nel mondo del lavoro e dell’impegno del Credito Cooperativo per favorire la parità di genere e stimolare l’imprenditorialità femminile.

A seguire la proiezione del film preceduta dal commento di Giuseppe D’Antonio, direttore artistico di Linea D’Ombra.