Prelievo multiorgano all’ospedale di Nocera Inferiore, l’ultimo gesto d’amore di una 67enne

Presso l’ospedale di Nocera Inferiore è stato effettuato un nuovo prelievo di organi su una paziente, V.M. di

67 anni, che era giunta in ospedale il 26 aprile scorso a seguito di un’emorragia cerebrale, le cui condizioni

si erano inesorabilmente aggravate.

Acquisito il consenso alla donazione da parte dei familiari, è iniziato l’accertamento di morte cerebrale da

parte della apposita commissione, presieduta dal dr. Massimo Petrosino e composta dal neurologo dr.

Dario Coppeta, dall’anestesista dr.ssa Apicella Emanuela, e dal medico di Direzione Sanitaria dr. Gaetano

Aprea.

Il periodo di osservazione si è concluso con la dichiarazione di morte cerebrale, cui hanno fatto seguito le

attività chirurgiche di prelievo. Sono stati prelevati il fegato, i reni e le cornee. Il cuore e i polmoni non sono

risultati idonei al trapianto.

Il fegato è andato ad un ospedale napoletano, mentre i reni sono andati uno ad un ospedale romano ed

uno ad un ospedale anconetano. Le cornee sono state trasportate presso la Banca degli Occhi dell’ospedale

napoletano dei Pellegrini.

Su disposizione del Centro Regionale Trapianti della Campania, i reni sono stati trasportati presso i rispettivi

ospedali di destinazione a cura dell’Asl Salerno, tramite il proprio servizio di logistica, grazie alla

disponibilità del direttore della UOC Gestione ed acquisizione dei bene e servizi, diretta dalla d.ssa Vanessa

Mazziotti, e del responsabile del servizio Maurizio D’onofrio.

Determinante, per la buona riuscita delle operazioni, è stata la perfetta sinergia fra le equipe chirurgiche

del blocco operatorio ed il personale infermieristico, dei laboratori e le tante figure professionale coinvolte

nell’evento. A tutti loro è andato il plauso della direzione.

La Direzione Generale manifesta ai familiari il proprio cordoglio per la grave perdita, unitamente alla

gratitudine per la forza dimostrata in una circostanza così tragica, compiendo un gesto di amore e

solidarietà di altissimo valore, che regala una speranza di vita ad altre persone in attesa di trapianto.