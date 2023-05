Battipaglia: “School Workshop on Climate Chance” due giorni finali con tanti ospiti ed attività per gli studenti

Tempo di Lettura: 5 minuti

Gli Assessorati all’Ambiente e all’Istruzione del Comune di Battipaglia (SA) dopo il successo dell’edizione 2022

ripropongono i Workshop finali della seconda edizione del programma “School Workshop on Climate

Change #Battipaglia2023” arricchita da nuove ed importanti partecipazioni.

Tale programma nasce con lo scopo di accompagnare gli studenti, dei nove istituti di Battipaglia, fino al primo

importante obiettivo temporale fissato dall’ONU con l’Agenda 2030.

Le attività del programma vengono espletate nel corso dell’intero anno scolastico attraverso attività di

educazione ambientale e formazione indirizzata agli studenti di almeno due classi per istituto.

Quest’anno il tema proposto è stato quello dell’economia circolare, e della raccolta differenziata dei rifiuti

alla luce del nuovo piano di raccolta avviato dal Comune di Battipaglia. Sono stati realizzati 12 incontri nel

corso dell’anno scolastico e vista la partecipazione di circa 2000 studenti.

L’incontro finale, sul tema dell’economia circolare tenuto a fine marzo al Teatro Giuffrè, dal titolo “Spazza

Tour” ha favorito l’incontro degli del Politecnico di Milano, in visita agli Impianti della regione Campania e di

Battipaglia, con circa 450 studenti battipagliesi.

Il programma 2022/23 ha visto il coinvolgimento attivo dei Consiglieri Comunali, di Legambiente e del Forum

dei Giovani di Battipaglia.

Nelle due giornate conclusive di “School Workshop on Climate Change #battipaglia2023” del 19 e 20 maggio

sono previsti le seguenti attività:

il 19 maggio a partire dalle ore 9:30, dopo i saluti istituzionali della Sindaca Cecilia Francese, dell’Assessore

all’Istruzione Silvana Rocco e dell’Assessore all’Ambiente Vincenzo Chiera, sarà ospite il fotografo

paesaggista Fabiano Ventura con: SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI – Alla ricerca del passato per un futuro

sostenibile.

Dopo aver realizzato otto spedizioni in 13 anni nell’ambito del progetto fotografico scientifico “Sulle tracce

dei ghiacciai”, Fabiano Ventura, proietterà fotografie e video per raccontare gli effetti dei cambiamenti

climatici sui ghiacciai montani più grandi della Terra.

Seguirà dibattito con gli studenti e la partecipazione di altri importanti protagonisti dei temi ambientali con

la conduzione del Prof. Giovanni De Feo di UNISA e la partecipazione di Legambiente con Mario Bove e dei

ragazzi del Forum dei Giovani di Battipaglia.

A Fabiano Ventura, per il suo impegno nel documentare le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto,

sarà assegnato anche il premio “Noi siamo natura- Battipaglia 2023”, premio, che nella precedente edizione,

era stato assegnato a Simone Cristicchi, per il suo impegno ambientale con il brano “lo chiederemo agli

alberi”.

Nel pomeriggio, per il secondo anno consecutivo, alcuni componenti della Commissione VIA/VAS del

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ambientale, si collegheranno da Battipaglia per la Plenaria

nazionale.

Il 20 maggio è previsto il secondo Workshop dal titolo: “Energie rinnovabili e sostenibili per il futuro che

vogliamo”. L’impegno dei governi locali e nazionali e dei singoli cittadini per garantire un modello energetico

sostenibile dal punto di vista ambientale limitando le diseguaglianze economiche e sociali

Con l’importante partecipazione di: Massimiliano Atelli – Presidente Commissione VIA/VAS e Commissione

PNRR-PNIAC del MASE; Mario Grosso, Lombardi Lorenzo, Monica Pasca Giorgio Galotti e Vincenzo Chiera

della Commissione VIA/VAS del MASE e di Michele Buonomo di Legambiente;

A seguire, gli studenti di Battipaglia saranno protagonisti con il concorso: «uno SPOT per la raccolta

differenziata dei rifiuti a Battipaglia>>. Saranno proiettati e commentati gli spot realizzati dagli studenti dei

diversi istituti con la conduzione del Prof. Giovanni De Feo di Unisa e la partecipazione di Fabio Costarella e

Maria Concetta Dragonetto del Conai, Giacinta Liguori di Comieco, Carlo Di Domenico di My Sir e i ragazzi

del Forum dei Giovani.

L’edizione School Workshop On Climate Change #Battipaglia 2023, ha visto la collaborazione di importanti

partner aderenti al Conai, come Cial e Comieco e di JcoPlastic, storica azienda battipagliese che quest’anno

festeggia i 60 anni di attività.

Fondamentale è stata la collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti degli Istituti

Scolastici coinvolti: il Liceo Scientifico, Linguistico, Classico “E.Medi”; l’Istituto d’Istruzione Superiore

“E.Ferrari”; Istituto d’Istruzione Superiore “Besta Gloriosi”; l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo

Sviluppo Rurale; l’I.C. “Fiorentino”; l’I.C. A. Gatto; l’ I.C. “Salvemini”; l’I.C. “G.Marconi” e l’I.C. “S.Penna”.

L’edizione 2023 del Workshop on Climate Change sarà trasmessa in diretta sul canale 82 del digitale terrestre

(seiTV) e in streaming sul canale YouTube della manifestazione (schoolworkshoponclimatechange-battipaglia