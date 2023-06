Battipaglia: un successo per il Ducati Monster Event al Circuito del Sele

Tempo di Lettura: 1 minuto

Domenica 11 giugno presso il circuito del Sele di Battipaglia si è tenuta la terza edizione del DME, Ducati Monster Event , l’appuntamento che una volta all’anno richiama e riunisce possessori del Ducati Monster , storico e non , provenienti da tutta Italia.

Anche quest’anno grande successo per l’organizzatore Schepis Raffaele e per tutti i presenti. Una giornata all’insegna dei motori, del marchio Ducati, e soprattutto dell’amicizia! Proprio con i risultati ottenuti quest’anno, il DME3 è a tutti gli effetti il motoraduno Ducati Monster più grande del sud Italia. Ancora un altro fiore all’occhiello per il sud e per la nostra Campania! cresce già l’attesa per la quarta edizione di giugno 2024.