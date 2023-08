Battipaglia: divieto di balneazione nel tratto di Spineta, il comunicato della Sindaca

Tempo di Lettura: 2 minuti

I seguito alle analisi effettuate nella zona riguardante lo specchio d’acqua antistante il Lido Spineta di Battipaglia sono emersi dei dati non conformi alla balneabilità e si è deciso, dunque, di stabilire il divieto assoluto di accedere al mare.

L‘ordinanza è stata firmata dalla sindaca Cecilia Francese la quale nulla avrebbe potuto fare se non vietare la balneazione.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale si è reso necessario alla luce dei risultati dei periodici controlli da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania.

“Sfavorevole alla salute pubblica“: con queste parole l’Arpac ha definito l’acqua in zona Spineta, una segnalazione di cui tenere conto alla quale è doveroso far seguire il divieto assoluto.

Interessati dall’ordinanza sono ben sei lidi che ricadono in quell’area: fino a diversa comunicazione, non si potrà entrare in acqua.

Il problema di fondo è ancora una volta il Tusciano che porta a mare inquinanti e soprattutto una carica batteriologica fin troppo alta.