Tempo di Lettura: 1 minuto



La notte del 30 agosto, in piazza Vittorio Veneto a Salerno, la sezione volanti della polizia ha arrestato in flagranza di reato H.M., per il reato di furto con strappo.

L’uomo sarebbe stato sorpreso dagli agenti mentre rubava lo zaino a un cittadino irlandese.