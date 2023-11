Masterplan litorale Salerno Sud, Lanzara nominato consigliere per la Regione Campania

Tempo di Lettura: 2 minuti



Nel pomeriggio di oggi è arrivata sul tavolo del Sindaco Giuseppe Lanzara la nomina a consigliere del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca quale referente sulle attività connesse al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Sud Salerno.

Con il decreto n. 106, il Primo Cittadino riceve l’ennesima attestazione di stima e di fiducia da parte della politica sovracomunale:

“Desidero sinceramente ringraziare il Governatore per l’affetto e la stima; sentimenti che premiano la collaborazione istituzionale che abbiamo instaurato nel corso degli anni. È un privilegio poter contribuire attivamente al piano di sviluppo della provincia di Salerno in questa nuova veste, al fianco del Presidente Franco Alfieri che ha coordinato fino ad oggi le operazioni preliminari del Masterplan. Questo progetto ambizioso, che coinvolge otto Comuni in un territorio costiero così ampio e dal potenziale inespresso, simboleggia una straordinaria opportunità di trasformare una realtà tanto complicata, quanto ricca di valore paesaggistico ed ambientale. Il turismo e la cultura saranno al centro della mia visione: ciò si tradurrà in una crescita economica significativa. Grazie ancora per l’immensa opportunità e grazie a quanti vorranno contribuire alla costruzione di un domani di grandi cambiamenti e possibilità”.

La nomina appena comunicata a Giuseppe Lanzara arriva a pochi mesi di distanza dalla sua elezione a Presidente del Sub Ambito Distrettuale Picentini/Battipaglia, che ha parimenti segnalato e confermato la competenza e l’impegno maturato negli anni anche nel settore dei rifiuti.