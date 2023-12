Picentini Itinerari Comuni, presentata la seconda edizione

Tempo di Lettura: 3 minuti

Promuovere il territorio partendo dalla cultura, dalla natura e dall’enogastronomia attraverso una rete capace di esaltare le qualità e le peculiarità dei Picentini. Questo l’obiettivo di Pic – Picentini Itinerari Comuni, iniziativa giunta alla sua seconda edizione e presentata questa mattina presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno. Un viaggio fra le peculiarità del territorio strutturato in più tappe, che rappresenteranno l’occasione per mettere in mostra le bellezze paesaggistico-naturali, il patrimonio culturale e le eccellenze dell’enogastronomia dei nove Comuni coinvolti. Quest’anno, infatti, ai sei dell’edizione 2022-23 si sono aggiunti altri tre Comuni (Acerno, Olevano Sul Tusciano e San Cipriano Picentino). I Comuni, per l’edizione 2023-24, sono dunque nove: Montecorvino Rovella (capofila del progetto), Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte. Testimonial del progetto è ancora Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde, che quest’anno concluderà il menu dei Picentini avviato nella scorsa edizione con un dolce realizzato con i prodotti tipici del territorio.

Il calendario degli eventi si aprirà il 7 dicembre a San Mango Piemonte con il Falò dell’Immacolata. A seguire il 9 dicembre il “Natale in Comune” a Giffoni Sei Casali. Il 15, il 16 ed il 17 toccherà a Pontecagnano Faiano con “Vini, arti e sapori”. Il 16 dicembre si tornerà a Giffoni Sei Casali con il “Borgo dei desideri”. Il 20 dicembre tappa a San Cipriano Picentino con “Polo Nord, un magico Natale”. Il 23 dicembre, invece, doppio appuntamento ad Acerno, con un’iniziativa natalizia dedicata ai bambini nel chiostro del convento, ed a Giffoni Valle Piana con “Spiritualità e tradizione” – percorso turistico, culturale ed enogastronomico ed il concerto di un coro gospel. Il 26 dicembre si torna ad Acerno con uno spettacolo musicale natalizio, mentre a Giffoni Sei Casali andrà in scena il Concerto di Santo Stefano. A chiudere il cerchio, per il mese di dicembre, il presepe vivente di Olevano Sul Tusciano, che si terrà il 29 ed il 30 dicembre. Fra marzo e aprile toccherà nuovamente a San Cipriano Picentino con “A ‘ncenziat”, la tradizionale cerimonia del matrimonio. A Castiglione del Genovesi il 10 ed il 24 marzo doppia tappa con “I vicoli di Antonio Genovesi”, mentre ad Acerno il 30 marzo si terrà “Il sentiero delle 100 acque”. L’ultimo appuntamento della edizione 2023-24, prima dell’evento conclusivo con Peppone Calabrese, si terrà a Montecorvino Rovella e si intitolerà il “Sentiero dei Longobardi”, quest’anno in versione Pic in Play destinata alla fascia di età dei più piccoli.

L’intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.