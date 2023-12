Picentini Itinerari Comuni, prima tappa a San Mango Piemonte con il “Vampalorio”

Tempo di Lettura: 2 minuti

Parte da San Mango Piemonte la seconda edizione di Picentini Itinerari Comuni. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre alle ore 20 con il tradizionale “Vampalorio” e, a seguire, “a paranza do tramuntan”, percorso fra musica, arte e cultura. Il “Vampalorio” è un’antica tradizione di San Mango Piemonte che unisce e riunisce la comunità la sera del 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, intorno al fuoco conciliatore e purificatore.

“Siamo felici che sia San Mango Piemonte, con un evento fortemente legato alla tradizione della nostra comunità, ad inaugurare la seconda edizione di Picentini Itinerari Comuni” afferma il sindaco di San Mango Piemonte, Francesco Di Giacomo. “Non possiamo che essere contenti – aggiunge – nel portare avanti, insieme agli altri Comuni aderenti al progetto, questa iniziativa che ci dà la possibilità di far conoscere i nostri territori, le nostre eccellenze e la nostra cultura”. L’intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.