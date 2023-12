Picentini Itinerari Comuni, a Pontecagnano Faiano la terza tappa con “Arti, vini e sapori”

Tempo di Lettura: 3 minuti

A Pontecagnano Faiano la terza tappa di Picentini Itinerari Comuni. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre, in piazza Risorgimento, si terrà infatti “Arti, vini e sapori”, tre serate all’insegna della tradizione, del divertimento, dell’enogastronomia e della musica. Ad aprire le danze l’evento “Calceus”, il festival del canzoncello che venerdì 15 (dalle 18) e sabato 16 (dalle 19) vedrà sfidarsi i migliori cuochi e le migliori cuoche amatoriali del territorio per ottenere il titolo di “calzoncello più buono” feeling 2033. Domenica 17 a partire dalle ore 18 sarà la volta di “Divino in Vino”, degustazione di vini picentini. Grande spazio anche alla musica con tre concerti da non perdere: venerdì 15 alle ore 20.30 sul palco Mooding e Calicanto; sabato 16 alle ore 21 Sciamano; domenica 17 Tarantwo. Ma non è tutto: nelle tre serate, a partire dalle ore 18, sono previsti anche mercatini di Natale, attività per i più piccoli ed area food con pietanze dolci e salate.

“Il 15, 16 e 17 dicembre – sottolinea il sindaco, Giuseppe Lanzara – porteremo a Pontecagnano Faiano un evento di grande interesse, che tende a coniugare le tradizioni della cucina locale, la degustazione di vini tipici, il divertimento dei bambini e la spensieratezza degli adulti. La manifestazione occuperà Piazza Risorgimento, che è uno dei luoghi principali della città, e contribuirà a rendere l’atmosfera natalizia ancora più calda e sentita in un momento, quale quello delle festività natalizie, in cui è certamente molto avvertito il senso di comunità e di appartenenza ad un territorio che può e deve crescere anche e soprattutto attraverso l’incontro fra vecchie e nuove generazioni, vecchie e nuove consuetudini, vecchie e nuove possibilità”.

“La valorizzazione del territorio, la promozione dei prodotti locali e la diffusione di ogni forma di cultura – sia essa tradizione, musica, arte culinaria – rappresentano l’obiettivo ultimo cui tendiamo ogni volta che organizziamo e sosteniamo un evento. In questo caso le intenzioni convergono e la nostra più ampia soddisfazione resta quella di aver contribuito a rendere più accessibili tali finalità, accogliendo nelle piazze e nelle strade iniziative aggreganti, di partecipazione, di inclusione. Siamo grati per l’occasione e siamo certi che Arti, Vini e Sapori sarà una festa che riuscirà ad assecondare i gusti di tutti” conclude Roberta D’Amico, assessora alla Cultura.

L’intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.