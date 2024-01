“Una Masterclass per crescere”, tornano i Premi Scolastici di Banca Campania Centro

Tempo di Lettura: 2 minuti

Venerdì 5 gennaio, dalle ore 18, presso il Teatro Sociale Aldo Giuffrè di Battipaglia, si terrà la cerimonia di consegna dei Premi Scolastici 2023, l’iniziativa promossa da Banca Campania Centro e organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Kairos Giovani Soci Banca Campania Centro e Hygieia Mutua che da quasi 50 anni premia il merito scolastico di giovani soci e figli di soci.

Le scorse edizioni hanno visto la presenza di personaggi e attori di spicco come Maurizio De Giovanni, Luca Abete, Massimiliano Gallo, Artem, Antonio Orefice e Nicola Gratteri. Quest’anno, l’evento sarà caratterizzato da un format diverso, incentrato sulla formazione e informazione dei giovani in merito alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale. Da qui il titolo “Una Masterclass per crescere” arricchita dall’intervento dell’imprenditore e content creator Raffaele Gaito che affronterà con ironia, semplicità e un tocco sperimentale temi attuali e sempre più complessi quali il marketing digitale, i social e l’AI. Per tutti i presenti sarà un’esperienza immersiva che incoraggerà la riflessione e l’applicazione pratica di concetti chiave in un mondo in continua evoluzione.

Saranno presenti Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro, e Fausto Salvati, Direttore Generale di Banca Campania Centro, che al termine della serata premieranno 37 studenti per il conseguimento della licenza media, 35 per il diploma di maturità e 48 per la laurea. Questi premi vogliono essere uno sprono e un trampolino di lancio per i sogni e le aspirazioni dei giovani, incoraggiandoli a credere nelle proprie capacità. Inoltre, mirano a fornire loro le risorse e la fiducia necessarie per costruire un futuro soddisfacente nel proprio territorio di origine.