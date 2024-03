Truffa ad Invitalia: nei guai cinque imprenditori salernitani

Tempo di Lettura: 1 minuto

La Guardia di Finanza di Salerno, su ordine della Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania, ha sequestrato 5 immobili e 2 quote di partecipazione aziendale, per un valore di oltre 950 mila euro, appartenenti a cinque imprenditori salernitani. Questo intervento rientra in un’indagine sulla frode nella percezione di contributi destinati a supportare l’avvio di piccole imprese da parte di disoccupati, erogati da Invitalia. Gli imprenditori sono accusati di aver falsamente dichiarato spese per ottenere indebitamente fondi pubblici, causando un danno erariale significativo.