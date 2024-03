Aeroporto di Salerno, Ryanair c’è: pronti i primi due voli

Tempo di Lettura: 2 minuti

Ryanair sta valutando l’apertura di due nuovi voli da Salerno verso Bergamo e Torino, secondo quanto annunciato da Jason McGuinness, Chief Commercial Officer dell’azienda. Durante una conferenza stampa a Napoli, McGuinness ha espresso interesse per l’aeroporto di Salerno, confermando la presenza della compagnia nella stagione invernale e lasciando aperta la possibilità per l’estate. Questa mossa segue le orme di altre compagnie aeree come Volotea e easyJet, che già operano dall’aeroporto di Salerno.

Le altre novità

L’Asl Salerno, con il supporto della Regione Campania, ha avviato una interlocuzione con la Ge.S.A.C. Spa (Società Gestione Servizi Aeroporti Campani) al fine di potenziare la disponibilità di piazzole per l’atterraggio degli elicotteri, con l’obiettivo di realizzare eliporti attrezzati per il volo diurno e notturno da utilizzare per finalità sanitarie e per interventi per l’elisoccorso sul territorio provinciale. Pertanto l’Asl ha chiesto alle Amministrazioni Comunali di poter considerare l’opportunità d’individuare e di mettere a disposizione dell’Asl aree idonee e spazi necessari all’attivazione di piazzole mobili da poter inserire nel piano aziendale d’implementazione dell’elisoccorso.