Contrabbando, trovato con 380 pacchetti di sigarette in casa: scatta il sequestro

Da un controllo di routine su strada alla scoperta di un quantitativo di sigarette di contrabbando. Accade nell’agro nocerino sarnese, in provincia di Salerno, dove i finanzieri hanno sequestrato circa otto chilogrammi di ‘bionde’ di contrabbando detenute da un uomo di nazionalità africana e pronte a essere messe in vendita. I militari delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno controllato, ad Angri, un autoveicolo guidato dal cittadino africano, a carico del quale risultavano numerosi precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Da li’, si e’ arrivati a casa dell’uomo a Scafati, dove sono stati trovati 380 pacchetti di sigarette di varie marche, come Marlboro, Winston, Chesterfield, Merit, Philip Morris. Il tutto e’ stato, quindi, sequestrato e il responsabile e’ stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli perché possa procedere con l’irrogazione delle sanzioni amministrative.