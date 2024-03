Sicurezza edifici scolastici a Battipaglia: nuovi fondi dalla Regione

Tempo di Lettura: 1 minuto

Il Comune di Battipaglia ha ottenuto due finanziamenti da parte della Regione Campania, uno di 15.160 euro e il secondo di 12.749 euro, per la valutazione di sicurezza statica e sismica di due scuole: la Angelo Patri di Aversana e quella di Serroni-InaCasa. Con questi finanziamenti l’Amministrazione Francese prosegue l’attività generale di sostituzione del patrimonio comunale di edilizia scolastica così come avvenuto per le Fiorentino e per le Marconi ad esempio. La finalità è quella di avere scuole sicure per i nostri ragazzi e strutture al passo con le esigenze della didattica attuali. Il finanziamento regionale ottenuto giunge all’indomani della consegna dei lavori proprio per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico Marconi. I lavori, finanziati con oltre 7 milioni di euro nell’ambito degli interventi del PNRR, sono stati affidati alla Atlante S.C.P.A di Roma.