Salerno, la cerimonia conclusiva della prima edizione dell’Accademia Politica Senatus

Il giorno 30 Maggio alle ore 11:30 presso il Comune di Salerno, alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli e del presidente della commissione bilancio Fabio Polverino, si terrà la cerimonia di fine prima edizione della Accademia Politica Senatus, nata a Salerno, allo scopo di formare e informare persone e fornire loro strumenti didattici e culturali per consentire lo sviluppo di competenze politiche.

Direttore scientifico della Accademia l’avvocato attivista Salernitano Michele Landi che ha coordinato un gruppo di docenti professionisti ed è stato lui stesso docente presso l’Accademia, con un modulo di lezioni teoriche e attività pratiche svolte sul territorio.

Il prof. Francesco Maria De Feo, responsabile comunicazione dell’Accademia e docente per i moduli di marketing, costruzione e analisi di campagne elettorali, avendo lui un notevole curriculum di esperienze nel settore. L’avvocato Maioriello Tommaso, dirigente del settore politiche sociali del Comune di Pontecagnano Faiano, ha svolte lezioni riguardo tecniche di amministrazione, contratti pubblici e modus operandi della Pubblica Amministrazione. L’avvocato Andrea Gasparro, già cultore della materia di diritto Costituzionale presso l’Università di Salerno, si è occupato del modulo riguardante Costituzione e Istituzioni della Repubblica Italiana.

I partecipanti hanno avuto modo di sviluppare competenze e conoscenze, attraverso le lezioni e le attività di sensibilizzazione portate avanti dal gruppo EDA ETS (Ecologia Diritto&Ambiente).

Durante tutto il corso hanno ricevuto indicazioni didattiche fondamentali e anche esperienze molto coinvolgenti con simulazione di costituzione di Partiti tra i corsisti, campagne elettorali e elezioni.

Gli stessi corsisti non solo hanno preso parte ad attività sul campo, ma hanno anche elaborato proposte di interventi socio-ambientali e protocollato le stesse presso diversi comuni della Provincia di Salerno (Salerno, Pontecagnano Faiano, Baronissi, Eboli) e oltre (Avellino, Teora), che stanno già riscontrando il favore delle amministrazioni, in particolare del Comune di Pontecagnano Faiano.

Una lezione speciale è stata tenuta dal Presidente Commissione Bilancio Polverino che ha spiegato e analizzato il caso del Bilancio del Comune di Salerno che ha destato recentemente interesse.

La cerimonia di domani chiude ufficialmente il corso durato 10 settimane, in agenda c’è anche un incontro con il Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca presso Palazzo Santa Lucia a Napoli e una gita a Roma per consentire di conoscere e visitare le maggiori Istituzioni di riferimento.

I corsisti, numero 30 iscritti, hanno potuto partecipare gratuitamente alla Accademia grazie al contributo sponsor di prestigiose realtà Salernitane: Madegra, Chianese Immobiliare e ZooArchitecture e tra di loro c’è già chi si è proposto come candidato alle imminenti elezioni amministrative che si svolgeranno 8/9 giugno in molti Comuni.