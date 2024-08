Banca Campania Centro festeggia i 110 anni al PalaSele con un grande show il 7 settembre

Tempo di Lettura: 3 minuti

Banca Campania Centro celebra il suo 110° anniversario con un evento straordinario al PalaSele di Eboli, in programma il prossimo 7 settembre, con inizio alle 18:30. Questa serata rappresenta un momento unico per condividere con i soci e le comunità, in cui la BCC opera, un traguardo di grande rilevanza e valore storico.

La serata si aprirà con le esibizioni di artisti di strada e compagnie del territorio che creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente, celebrando le radici culturali della comunità.

Lo spettacolo, intitolato “110 Insieme. Continuiamo a sognare”, segue la scia del successo della “Primavera dei Sogni” con Roberto Vecchioni e vedrà protagonista l’attore, autore e regista Massimiliano Gallo, a cui il Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo, ha affidato la direzione artistica.

Grazie alla creatività e al talento di Gallo, il PalaSele si trasformerà in un palcoscenico magico dove musica, teatro e arte si fonderanno per offrire un’esperienza indimenticabile. Il celebre musical “Vesuvio – The Legend of Love”, che ha registrato il tutto esaurito questa estate, arricchirà la serata con una narrazione intensa e suggestiva, che rende omaggio alla cultura e alla storia del territorio campano. A seguire, il Maestro Enzo Gragnaniello incanterà il pubblico con un concerto che ripercorrerà le tappe più emozionanti della sua carriera musicale.

A condurre l’evento sarà il brillante Pino Strabioli, noto per la sua versatilità e capacità di creare un’atmosfera coinvolgente, mentre la talentuosa attrice battipagliese Pia Lanciotti avrà il ruolo di madrina della serata.

L’evento, organizzato in collaborazione con Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Hygieia Mutua e Giovani Soci di Banca Campania Centro, è riservato esclusivamente ai soci della banca, che avranno la possibilità di estendere l’invito a un accompagnatore. Durante la serata, saranno premiati i soci più fedeli, in segno di riconoscimento per il loro costante contributo alla crescita e al successo della banca.

“Questo anniversario non è solo una celebrazione del nostro passato, ma anche un’opportunità per guardare con ottimismo al futuro, continuando a sognare e a costruire insieme – evidenzia il Presidente Camillo Catarozzo – L’iniziativa al PalaSele vuole essere un ringraziamento speciale a tutti i nostri soci, che sono il cuore pulsante della nostra banca, e un simbolo del nostro impegno a rimanere vicini alle comunità in cui operiamo.”

“Il ruolo delle BCC è fondamentale nel tessuto socio-economico locale – sottolinea il Direttore Generale Danilo Trabacca – Con questo evento vogliamo evidenziare il lavoro che, attraverso la nostra rete, svolgiamo quotidianamente nelle comunità, rafforzando la nostra posizione come punto di riferimento per lo sviluppo e il benessere del territorio. I 110 anni di Banca Campania Centro sono la dimostrazione di un impegno costante che guarda al futuro con responsabilità e fiducia.”

La partecipazione allo spettacolo è gratuita. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.bancacampaniacentro.it o rivolgersi in filiale.