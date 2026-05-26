“ANIMA MUNDI – Lo Spirito dell’Universo” A Eboli grande simposio tra scienza, arte e meraviglia dedicato all’acqua e ai misteri della vita. Quarto appuntamento.

Tempo di Lettura: 4 minuti

Eboli si prepara ad accogliere il quarto ed ultimo straordinario appuntamento con “Anima Mundi – Lo Spirito dell’Universo” dove scienza, filosofia, musica e arte si incontrano in un unico grande racconto dedicato all’elemento più prezioso dell’universo: l’acqua.

L’ultimo appuntamento, sabato 30 maggio 2026, alle ore 18:30, presso la Sala Concerti San Lorenzo e a seguire nell’elegante giardino Vacca de Dominicis accenderà i riflettori in un simposio multidisciplinare che guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso le connessioni profonde tra materia, cosmo, vita e conoscenza.

L’acqua non è soltanto H₂O: è memoria, equilibrio, trasformazione, origine della vita e simbolo universale di connessione. A partire dagli elementi dello stemma della Città di Eboli e dalle antiche intuizioni filosofiche di Empedocle, l’incontro aprirà uno sguardo verso le più avanzate frontiere della ricerca scientifica contemporanea.

Moderato dal dott. Michele Biondi, Dottore Forestale e Docente di Scienze Naturali, il programma scientifico vedrà la partecipazione di autorevoli studiosi provenienti dal mondo accademico e della ricerca.

Ad aprire la serata sarà il chimico Gianpiero Comite con l’intervento “L’Acqua: chimica di una molecola straordinaria”, un approfondimento sulle proprietà chimico-fisiche uniche che rendono l’acqua la base imprescindibile della vita sul nostro pianeta.

Seguirà il Prof. Pierpaolo Mastrolia, Ordinario di Fisica Teorica presso l’Università di Padova, con la relazione “ACQUA – Ampiezze QUAntistiche: dalle onde alla geometria dell’Universo”. Un percorso suggestivo tra fisica quantistica, particelle elementari, modelli matematici e geometrie cosmiche, per comprendere come l’universo si strutturi attraverso armonie invisibili e connessioni profonde.

La Prof.ssa Stefania Martucciello, Associato di Biologia Molecolare presso l’Università di Salerno, accompagnerà il pubblico nel tema “Il DNA fonte di vita: viaggio tra genoma e malattie genetiche”, esplorando il legame tra ambiente cellulare acquoso, patrimonio genetico e salute umana.

“ANIMA MUNDI” non è soltanto un evento scientifico, ma una vera esperienza sensoriale e culturale. Il simposio sarà infatti impreziosito dalle installazioni artistiche del Maestro scultore Pasquale Ciao, dagli intermezzi musicali di Francesco Pio Trotta e Giorgia Rosati e dalle letture interpretative di Elena D’Ambrosio e Alessio Mollica.

Ideato dall’architetto Francesca Spera, Gattapone APS, in collaborazione con L’Ermice APS e Memoria Futuro Lab, il progetto trae ispirazione dallo stemma della Città di Eboli e dalla teoria dei quattro elementi di Empedocle — terra, acqua, aria e fuoco — reinterpretati come chiavi simboliche per comprendere la complessità del cosmo e dell’esistenza umana. Il simposio si è sviluppato attraverso quattro incontri tematici, ciascuno dedicato a un elemento naturale e animato dagli interventi di studiosi, ricercatori ed esperti provenienti da prestigiose università e istituti di ricerca italiani.

Un’occasione unica per guardare il mondo – e l’acqua – con occhi nuovi: quelli della scienza, della bellezza e della meraviglia.