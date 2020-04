Quali pastifici del Sud usano grano italiano?

Tempo di Lettura: 3 minuti

Abbiamo già ampiamente parlato di quali sono i marchi di pasta che utilizzano grano 100% italiano (leggi l’articolo), e abbiamo anche già detto che ce ne sono alcuni che esagerano e utilizzano il grano prodotto nella terra in cui il pastificio nasce.

La maggior parte dei produttori dell’elemento principe della cucina italiana, sono proprio al sud, di cui la metà solo in Campania. Su quest’ultimi abbiamo anche già scritto un articolo, a cui vi rimandiamo per conoscere quali sono i pastifici campani che utilizzano grano italiano.

Ma il sud non è solo Campania, infatti ci sono molte aziende provenienti da Sicilia e Puglia, ma ci sono anche rappresentanti per le regioni di Molise e Basilicata. Non pervenuta alcun produttore calabrese.

Ecco qui la lista:

Barbagallo Di Mauro – Fiumefreddo Sicilia (CT)



Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con semole da grani siciliani

Benedetto Cavalieri – Maglie (LE)



Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta principalmente con grani pugliesi e lucani

Pastificio Carbone – Melfi (PZ)



Linee 100% italiane: tutte

Pastificio Casa Prencipe – Monte Sant’Angelo (FG)



Linee 100% italiane: tutte

Granoro – Bari



Linee 100% italiane:solo linee “Dedicato” e biologica

Note: La linea “Dedicato” è prodotta con grano da filiera 100% pugliese

La Molisana – Campobasso



Linee 100% italiane: tutte

Libera Terra – San Giuseppe Jato (PA)



Linee 100% italiane: solo linee bio, integrale e il formato “Paccheri Artigianali”.

Marella – Gioia del Colle (BA)



Linee 100% italiane: tutte

Poiatti – Mazara del Vallo (TP)



Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

Probios

Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani antichi siciliani biologici.

Riscossa – Corato (BA)



Linee 100% italiane: solo linea “Riscossa Bio Integrale da grano 100% italiano”

Consorzio Terre di Biccari – Beccari (FG)



Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta in provincia di Foggia solo con grani antichi coltivati in proprio

Valle Del Grano – Catenanuova (EN)



Linee 100% italiane: tutte

Note: Prodotta esclusivamente con grani duri siciliani