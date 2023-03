Battipaglia: distributore di carburante a via Domodossola, arriva il parere negativo dell’Ufficio Viabilità

Tempo di Lettura: 5 minuti

È di questi giorni la notizia di parere negativo dell’Ufficio Viabilità al progetto del discusso distributore di carburanti, previsto a via Domodossola, accanto al liceo “Enrico Medi”. Parere negativo confermato dopo ben 3 differenti progetti presentati dalla committenza.

Si è verificato dunque ciò che i consiglieri di minoranza, il comitato Prima Battipaglia e le associazioni cittadine contrarie alla sua costruzione avevano piu’ volte segnalato.

In particolare con pec del 16.6.2022 e in occasione dell’incontro che a luglio 2022 una delegazione di cittadini di Prima Battipaglia ha avuto con l’Amministrazione, era stato esplicitamente segnalato che gli accessi del distributore non rispettavano i 12 metri di distanza dall’area di intersezione con l’incrocio di Via Avellino, previsti dal Codice della Strada. Nei pressi del Liceo Medi si sarebbero materializzate pericolose interferenze tra i veicoli provenienti da via Avellino, che si immettevano in via Domodossola, ed i veicoli, in uscita dal distributore, che si immettevano ugualmente in Via Domodossola, direzione Olevano. La necessità di rispettare tale distanza è ribadita in un parere del Ministero delle Infrastrutture del 20 marzo 2012.

Come mai l’Ufficio Tecnico ha dato l’ok al progetto senza aver consultato, COME PREVISTO, l’Ufficio Viabilità ? Chi ripagherà i cittadini che hanno dovuto sostenere ingenti spese per difendere il loro diritto alla salute e alla sicurezza con un ricorso al Tar? Soprattutto, come pensa di giustificare il Comune la spesa per la parcella di migliaia di euro dovuta all’avv incaricato, per la ormai inutile costituzione in giudizio davanti al Tar? Il distributore non poteva essere autorizzato perché in palese ed insanabile violazione del Codice della Strada?

Ricordiamo che le osservazioni riguardavano, oltre questo aspetto, anche difformità di carattere urbanistico e di rispetto delle distanze minime di sicurezza antincendio dall’istituto scolastico.

“Questo parere, che fu omesso nel procedimento di concessione dell’impianto, costituisce un colpo decisivo al progetto del distributore per evitare uno scempio in pieno centro città ed a pochi passi dal Liceo” – afferma Maurizio Mirra, consigliere comunale di Civica Mente – “Nonostante la strana difesa a spada tratta di alcuni componenti dell’amministrazione ed il vergognoso provvedimento di residenza al ricorso promosso dalla Giunta comunale con i soldi dei cittadini ad esclusivo vantaggio di un privato, stanno venendo alla luce tutti gli aspetti controversi di questa vicenda. Questo risultato è frutto della importante sinergia fra la politica sana, la società civile ed i cittadini. Sinergia che, spero, si mantenga anche in futuro per dare a Battipaglia, finalmente, una amministrazione degna che tuteli la salute dei cittadini ed un corretto equilibrio fra interesse pubblico e privato”.

Prima Battipaglia – Comitato a difesa dell’ambiente

