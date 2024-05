La Mgm Remaplast Cresh Eboli in finale scudetto

Tempo di Lettura: 2 minuti

Sono ben due le squadre giovanili della CRESH Hockey Eboli a qualificarsi alle Finali Nazionali.

La compagine under 13 allenata da Alessandra Gallotta e quella under 17 allenata da Berniero

Gallotta, vincendo entrambe il proprio girone di qualificazione staccano il biglietto per la massima

competizione giovanile italiana di hockey su pista.

La squadra under 13 ha vinto 11 partite su 12 e giocherà dal 30 maggio al 2 giugno a Castiglione

della Pescaia.

La under 17 vince a punteggio pieno il girone Sud e giocherà per lo scudetto di categoria sempre in

Toscana, ma a Viareggio sempre dal 30 maggio al 2 giugno.

I protagonisti del campionato under 13 :

portieri – Stefano Disimino, Giulia Moccaldi;

difensori – Vito Merola, Vincenzo Taglianetti, Angela Fezza, Lorenzo Maglio;

ali – Alessandro Buccella, Mattia Maiorano, Gaia Pontecorvo;

attaccanti – Gerardo Basso, Lorenzo D’Amato.

Allenatrice: Alessandra Gallotta.

Preparatore dei portieri: Lucio Liambo.

Dirigenti: Angela Califano, Raffaele Merola.

I protagonisti del campionato under 17 :

portieri – Greta Miranda, Angelo Pipolo;

difensori – Pietro Di Flora, Emilio Malandrino, Roberto Spinelli;

ali – Matteo Vicinanza, Alessio Vicinanza, Gabriele Miranda;

attaccanti – Francesco Quaranta, Gabriele Petrillo.

Allenatore – Berniero Gallotta.

Preparatore tecnico: Paolo D’Agostino.

Dirigenti: Liberato Quaranta, Fabio Vicinanza