Sara Annachiara Spinelli nominata presidente della 18ª Circoscrizione Lions

AGROPOLI, luglio 2025 – Un nuovo prestigioso incarico per Sara Annachiara Spinelli, già presidente del Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Dopo un anno di intensa attività alla guida del club cittadino, Spinelli è stata nominata presidente della 18ª Circoscrizione Lions dal governatore del Distretto, Pino Naim.

La nomina rappresenta un riconoscimento di rilievo per il suo costante impegno nel mondo lionistico e per la sua dedizione ai valori del servizio, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Un anno di attività tra impegno sociale, prevenzione e cultura

Durante la sua presidenza del Lions Club Agropoli Faro del Cilento, Sara Annachiara Spinelli ha promosso e organizzato circa venti iniziative di grande impatto sociale e culturale, distinguendosi per dinamismo e visione strategica.

Tra gli eventi più rilevanti:

Incontri pubblici sull’ intelligenza artificiale e i suoi risvolti etici;

Campagne di sensibilizzazione contro il bullismo ;

Giornate della prevenzione con visite mediche gratuite;

Conferenze su educazione alimentare e autismo.

Particolarmente significativa è stata la manifestazione dedicata ai Moti del Cilento, che ha visto la partecipazione di dieci sindaci del territorio, a conferma della forte attenzione della Spinelli per la valorizzazione della memoria storica locale.

Progetti di inclusione e raccolte fondi

La sua presidenza è stata contraddistinta anche da una forte vocazione solidale, con iniziative concrete di inclusione sociale, raccolte fondi e azioni mirate a supportare le fasce più fragili della popolazione. Un’attività, questa, coerente con il motto lionistico internazionale “We Serve”.

Un nuovo incarico al servizio del territorio

Con la nomina alla guida della 18ª Circoscrizione Lions, Spinelli estende il proprio ruolo di leadership anche ai club afferenti a questa articolazione territoriale. Il nuovo incarico rappresenta un passo ulteriore in un percorso fatto di responsabilità, ascolto e capacità di visione.

L’obiettivo sarà rafforzare i legami tra i club, promuovere nuove attività condivise e dare ulteriore slancio alla rete di volontariato e impegno civico che contraddistingue i Lions.

Un esempio per la comunità cilentana

La comunità di Agropoli e dell’intero Cilento guarda a questo nuovo incarico con orgoglio, riconoscendo in Sara Annachiara Spinelli un modello di partecipazione attiva, dedizione e competenza.

Il suo operato rappresenta una risorsa per il territorio e un esempio di come il volontariato organizzato possa contribuire in modo concreto al benessere collettivo